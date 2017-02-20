Законопроект о пятипроцентных отчислениях букмекеров рассмотрят 22 февраля

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта» будет рассмотрен Государственной Думой РФ 22 февраля во втором чтении.
Согласно законопроекту букмекер будет заключать контракты с теми федерациями и лигами, на соревнования которых будет принимать ставки, и перечислять по каждому соглашению целевые отчисления на развитие спорта.
«Целевые отчисления по каждому соглашению, заключённому в соответствии с настоящей статьей, устанавливаются в размере пяти процентов от базы расчета целевых отчислений, определяемой в соответствии с частью 2 настоящей статьи в отношении использования символики, наименований спортивных мероприятий, указанных в данном соглашении, и рассчитываются самостоятельно каждым организатором азартных игр в букмекерской конторе. При этом общий объем целевых отчислений по всем заключённым организатором азартных игр в букмекерской конторе соглашениям не может составлять менее 15 миллионов рублей», — говорится в итоговом тексте законопроекта, который будет рассмотрен Госдумой.