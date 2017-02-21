Эксперты: «Питтсбург» Малкина победит «Каролину» в матче НХЛ

22 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз» с. Начало — в 3:00 мск.Букмекеры считают фаворитом «Питтсбург» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за. Шансы «Каролины» оценены в, поставить на ничью после 60 минут игры можно заСтавку на победу «Харрикейнз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за, а на победу «Питтсбурга» — заПо мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы —, а на ТМ 5,5 шайбы —