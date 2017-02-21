Эксперты: «Питтсбург» Малкина победит «Каролину» в матче НХЛ

22 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным. Начало — в 3:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Питтсбург» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.30. Шансы «Каролины» оценены в 2.72, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.03.
Ставку на победу «Харрикейнз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.04, а на победу «Питтсбурга» — за 1.79 (см. все коэффициенты)
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.80, а на ТМ 5,5 шайбы — 2.03.