Federbet: матч «Енисей» — «Спартак-Нальчик» мог быть договорным

Международная организация Federbet, объединяющая букмекеров и занимающаяся выявлением договорных матчей, обратила внимание на подозрительные ставки в матче Кубка ФНЛ «Енисей» — «Спартак-Нальчик» (2:0).
Букмекеры просигнализировали компании, что получили очень много подозрительных ставок, включая ставки на победу «Енисея» в первой тайме, победу «Енисея» в матче, а также тотал больше 0,5 гола в первом тайме. Об этом изданию «Лайф» сообщил генеральный секретарь Federbet Франческо Баранка.
В ходе матча полузащитник красноярской команды Олег Ланин забил первый гол в добавленное к первому тайму время. Голу предшествовали неудачный ввод мяча в игру вратарём соперников, а также ошибка защитника нальчикской команды.
Представители «Енисея» и «Спартака-Нальчик» все подозрения решительно отвергают.