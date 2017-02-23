Букмекеры оценили шансы «Зенита» пройти «Андерлехт» в Лиге Европы

23 февраля во втором матче 1/16 финала Лиги Европы встретятся «Зенит» и «Андерлехт». Начало — в 21:00 мск. В первой игре питерцы уступили 0:2.
Букмекеры предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.59. Шансы «Андерлехта» на победу оценены коэффициентом 5.56. Поставить на ничью можно за 4.29.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.69, а на ТМ 2,5 гола — за 2.23 (см. все коэффициенты)
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.72. Самые вероятные авторы голов — Артём Дзюба (2.20) и Алекасндр Кокорин (2.60)
Коэффициент на проход «Зенита» — 3.85 (26%), а на проход «Андерлехта» — 1.26.