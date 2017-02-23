Букмекеры оценили шансы «Зенита» пройти «Андерлехт» в Лиге Европы

23 февраля во втором матче 1/16 финала Лиги Европы встретятся «Зенит» и «Андерлехт». Начало — в 21:00 мск. В первой игре питерцы уступили 0:2.Букмекеры предлагают поставить на победу хозяев в основное время за. Шансы «Андерлехта» на победу оценены коэффициентом. Поставить на ничью можно заПо мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за, а на ТМ 2,5 гола — заПоставить на то, что обе команды забьют, можно за. Самые вероятные авторы голов — Артём Дзюба () и Алекасндр Кокорин (Коэффициент на проход «Зенита» —(26%), а на проход «Андерлехта» —