Лерой Зане извинился перед игроком, которого лишил выигрыша в € 34 тыс.

Житель Германиимог выиграть € 34 188 со ставки всего в 2 евро. Игрок поставил экспресс на точные счета в матчах вторника 1/8 Лиги чемпионов. Во встрече «Байер» — «Атлетико» Мустафа абсолютно верно предсказал итоговый счёт 4:2 в пользу мадридцев. А в матче «Манчестер Сити» — «Монако» ждал победы англичан со счётом 4:3.От выигрыша экспресса с коэффициентомЧелика отделяло всего 8 минут. Но на 82-й минуте матча в Манчестере полузащитник «горожан»забил пятый гол в ворота «Монако».После этого Челик написал в «Твиттере» Зане, что тот теперь должен ему 34 тыс. евро. Футболист ответил в своей соцсети, написав, что читал об этом случае в газетах и ему очень жаль парня. И приложил фото той самой квитанции с несыгравшим экспрессом.