Лерой Зане извинился перед игроком, которого лишил выигрыша в € 34 тыс.
23 февраля 2017, четверг. 13:08.
Ставки
Житель Германии Мустафа Челик
мог выиграть € 34 188 со ставки всего в 2 евро. Игрок поставил экспресс на точные счета в матчах вторника 1/8 Лиги чемпионов. Во встрече «Байер» — «Атлетико» Мустафа абсолютно верно предсказал итоговый счёт 4:2 в пользу мадридцев. А в матче «Манчестер Сити» — «Монако» ждал победы англичан со счётом 4:3.
От выигрыша экспресса с коэффициентом 18 000.00
Челика отделяло всего 8 минут. Но на 82-й минуте матча в Манчестере полузащитник «горожан» Лерой Зане
забил пятый гол в ворота «Монако».
После этого Челик написал в «Твиттере» Зане, что тот теперь должен ему 34 тыс. евро. Футболист ответил в своей соцсети, написав, что читал об этом случае в газетах и ему очень жаль парня. И приложил фото той самой квитанции с несыгравшим экспрессом.