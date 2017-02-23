Подозреваемый в убийстве брата лидера КНДР занимался нелегальным гэмблингом

Один из подозреваемых, арестованных в связи с убийством сводного брата лидера КНДР, покрывал нелегальные азартные онлайн-игры.47-летнийпо заданию властей КНДР отвечал за работу нелегальных игорных и порносайтов в Малайзии, информирует JoongAng Daily. Ри имеет диплом Политехнического университета имени Ким Чхэка, который печально известен массовой подготовкой хакеров.Изолированный режим Северной Кореи опирается на обширную сеть агентов, разбросанных по всей Азии, чья работа состоит в том, чтобы заработать столь необходимую твёрдую валюту с помощью различной незаконной деятельности в Интернете, в том числе игорных сайтов, продажи игорного программного обеспечения и распространении вредоносного ПО, а также шантажа других веб-сайтов.Режим, как полагают эксперты, за счёт этой деятельности зарабатывает более $ 860 млн в год.