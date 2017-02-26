Прогноз Карпина на «Атлетико» — «Барселона»: обе забьют и победа хозяев за 5.10

Бывший главный тренер московского «Спартака»дал прогноз на матч 26-го тура чемпионата Испании «Атлетико» (Мадрид) — «Барселона».«После того, как «Барселона» в последнем матче обыграла «Атлетико» у него дома в Кубке, она не лучшим образом выглядит даже при том, что обыграла в последнем матче «Леганес» (2:1). Очень сложная игра будет для «Барселоны». Как говорят, есть небольшие разногласия между тренером и игроками «Барселоны». Не лучший климат в команде. Поэтому «Атлетико», естественно, захочет показать и доказать всё, на что способен. Поэтому поставлю на «Атлетико». Но «Барселона» при этом забьёт», — считает эксперт.Встреча «Атлетико» и «Барселоны» состоится 26 февраля на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде. Начало — в 18:15 мск.