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Прогноз Карпина на «Атлетико» — «Барселона»: обе забьют и победа хозяев за 5.10

26 февраля 2017, воскресенье. 14:06. Ставки
Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч 26-го тура чемпионата Испании «Атлетико» (Мадрид) — «Барселона».

Ставка: обе забьют и победа «Атлетико» (см. все коэффициенты на матч)

«После того, как «Барселона» в последнем матче обыграла «Атлетико» у него дома в Кубке, она не лучшим образом выглядит даже при том, что обыграла в последнем матче «Леганес» (2:1). Очень сложная игра будет для «Барселоны». Как говорят, есть небольшие разногласия между тренером и игроками «Барселоны». Не лучший климат в команде. Поэтому «Атлетико», естественно, захочет показать и доказать всё, на что способен. Поэтому поставлю на «Атлетико». Но «Барселона» при этом забьёт», — считает эксперт.

Встреча «Атлетико» и «Барселоны» состоится 26 февраля на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде. Начало — в 18:15 мск.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид ФК Барселона Валерий Карпин Бесплатные прогнозы
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