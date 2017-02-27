Согласно котировкам «Торпедо» сравняет счёт в серии Кубка Гагарина с «Динамо» М

27 февраля в 4-м матче 1-го раунда плей-офф КХЛ сыграют «Торпедо» и «Динамо» М. Начало — в 19:00 мск. Бело-голубые ведут в серии — 2-1.Букмекеры отдают преимущество «Торпедо» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за. Шансы «Динамо» оценены в, поставить на ничью после 60 минут игры можно заСтавку на победу «Динамо» с учётом ОТ можно сделать за, а на победу «Торпедо» — заПо мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы —, а на ТМ 4,5 шайбы —