Согласно котировкам «Торпедо» сравняет счёт в серии Кубка Гагарина с «Динамо» М

27 февраля в 4-м матче 1-го раунда плей-офф КХЛ сыграют «Торпедо» и «Динамо» М. Начало — в 19:00 мск. Бело-голубые ведут в серии — 2-1.
Букмекеры отдают преимущество «Торпедо» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.53. Шансы «Динамо» оценены в 2.63, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.64 (см. все коэффициенты)
Ставку на победу «Динамо» с учётом ОТ можно сделать за 1.91, а на победу «Торпедо» — за 1.86.
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 2.37, а на ТМ 4,5 шайбы — 1.57.