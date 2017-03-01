Букмекеры оценили шансы «Динамо» и «Торпедо» довести до ОТ 5-й матч серии

1 марта в 5-м матче 1-го раунда плей-офф КХЛ сыграют «Динамо» М и «Торпедо». Начало — в 19:30 мск. Бело-голубые ведут в серии — 3-1.Букмекеры отдают преимущество «Динамо» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за. Шансы «Торпедо» оценены в, поставить на ничью после 60 минут игры можно заСтавку на победу «Динамо» с учётом ОТ можно сделать за, а на победу «Торпедо» — заПо мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы —, а на ТМ 4,5 шайбы —