Прогноз Пономарёва на матч ЦСКА – «Зенит»: игра завершится вничью 0:0

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв дал прогноз на матч 18-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит».
«Пока никто не видел, что собой представляет ЦСКА Виктора Гончаренко. «Зенит» очень прилично укрепился. После вылета из Лиги Европы петербуржцы бросят все силы на чемпионат. Думаю, игра завершится нулевой ничьей. «Армейцам» некому забивать, но и «Зениту» оборона ЦСКА забить не даст», — рассказал Пономарёв корреспонденту «Чемпионата» Илье Джапаридзе.
Букмекеры в данной встрече небольшим фаворитом считают гостей. На победу «Зенита» предлагается ставить за 2.56. Шансы ЦСКА набрать три очка оцениваются коэффициентом 2.95. Ничья котируется за 3.46. На счёт 0:0 можно поставить за 8.00 (см. все коэффициенты на матч).
Встреча ЦСКА – «Зенит» состоится 4 марта в Москве. Начало — в 16:30 мск.