Корнюхин: буду надеяться, что ЦСКА победит «Зенит» со счётом 3:1

Бывший вратарь ЦСКА Евгений Корюхин дал прогноз на матч 18-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит».
«Дерби российского масштаба, ключевой матч для обеих команд! Но я, как воспитанник ЦСКА, в этом матче отдаю предпочтение «армейцам». Конечно, неизвестно, в каком психологическом состоянии сейчас находится «Зенит». Вылет из Лиги Европы может сыграть как положительную, так и отрицательную роль для питерцев. Либо они захотят доказать, что они чего-то стоят, либо, наоборот, вылет из еврокубков выбьет их из колеи. Что касается ЦСКА, то в случае поражения шансов бороться за чемпионство у «армейцев» уже не будет.
По моим ощущениям, матч должен получиться результативным, с обилием голевых моментов и забитых мячей, с красивым комбинационным футболом. Можно предположить, что встреча ЦСКА – «Зенит» завершиться со счётом 3:1 в пользу хозяев. Буду надеяться, что мои ожидания оправдаются», — сказал Корнюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
Согласно котировкам, фаворитом в матче являются гости. На победу «Зенита» предлагается ставить за 2.56. Шансы ЦСКА набрать три очка оцениваются коэффициентом 2.95. Ничья котируется за 3.46. На счёт 3:1 в пользу ЦСКА можно поставить за 23.00 (см. все коэффициенты на матч).
Встреча ЦСКА – «Зенит» состоится 4 марта в Москве. Начало — в 16:30 мск.