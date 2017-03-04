Прогноз Деменко на матч ЦСКА – «Зенит»: игра завершится вничью 1:1

Бывший полузащитник «Зенит» Максим Деменко дал прогноз на матч 18-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит».
«На сборах ЦСКА мало пропускал, играя по новой схеме с тремя центральными защитниками. «Зенит» мы уже увидели в официальных матчах, и, судя по ответной игре с «Андерлехтом», петербуржцы набирают форму. «Армейцы» будут строить игру от обороны. Ждать обилия голов не стоит. Думаю, поединок завершится вничью 1:1», — сказал Деменко корреспонденту «Чемпионата» Илье Джапаридзе.
Согласно котировкам, фаворитом в матче являются гости. На победу «Зенита» предлагается ставить за 2.56. Шансы ЦСКА набрать три очка оцениваются коэффициентом 2.95. Ничья котируется за 3.46. На счёт 1:1 можно поставить за 6.50 (см. все коэффициенты на матч).
Встреча ЦСКА – «Зенит» состоится 4 марта в Москве. Начало — в 16:30 мск.