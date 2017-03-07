«Арсенал» — «Бавария»: статистическое превью матча

7 марта в Лондоне «Арсенал» и «Бавария» проведут ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче победил немецкий гранд — 5:1.
У команд богатая история встреч, они пересекались на футбольных полях уже 11 раз. Первая игра состоялась в 2000 году, и тогда в Лондоне была зафиксирована ничья 2:2. В следующих 10 встречах лишь раз встречалось равенство, зато «Бавария» победила шесть раз. «Арсенал» довольствовался тремя викториями. Поставить на победу мюнхенцев сегодня можно с коэффициентом — 1,96. (см. все коэффициенты на матч).
Три счёта встречались в противостоянии команд дважды — победа «Арсенала» — 2:0 и успехи «Баварии» — 5:1 и 3:1. Сегодня на победу «канониров» 2:0 можно сделать ставку с коэффициентом 23,0. Счёт 3:1 в пользу «Баварии» оценён коэффициентом — 14,0, а 5:1 — коэффициентом 71.0.
В последних пяти матчах «Арсенала» в Лиге чемпионов играла ставка на «тотал больше 2,5 мяча». Сегодня на данный вариант можно поставить за 1,47.
Лучший снайпер «Баварии» Роберт Левандовски в Лиге чемпионов текущего сезона забил шесть раз. Его гол в предстоящей встрече оценён коэффициентом — 1,9. А вот лучший бомбардир «Арсенала» Месут Озил, на счету которого четыре мяча, сегодня не сыграет.
В семи матчах с участием «Баварии» в Лиге чемпионов пять раз назначали пенальти. На 11-метровый в предстоящей встрече можно поставить за 3,0.
Матч «Арсенал» — «Бавария» состоится на стадионе «Эмирейтс». Старт игры — в 22:45 мск.