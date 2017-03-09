Sportradar объединил усилия с Министерством внутренних дел Франции

Компания Sportradar, занимающаяся сбором и анализом статистических данных спортивных событий, подписала Меморандум о взаимопонимании с министерством внутренних дел Франции (SCCJ) — подразделением национальной полицейской службы Франции, которое следит за гонками и ставками.
Sportradar будет участвовать в обмене опытом, статистическими данными и прочей информацией с SCCJ в целях сохранения целостности соревнований. Обе стороны также будут изучать проекты, способные пойти на пользу новому партнёру, информирует Sbcnews.
Sportradar разработала систему обнаружения мошенничества Fraud Detection System для нескольких федераций, включая АФК, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ и УЕФА. Система позволяет отслеживать поведение агентов букмекерского рынка по всему миру и выявлять подозрительные операции. Полученные результаты послужат доказательной базой для спортивных федераций и правоохранительных органов при выявлении мошеннических действий в букмекерской индустрии. Sportradar сотрудничает с множеством лиг и федераций, включая НХЛ, NASCAR, ITF, НБА, НФЛ и др.