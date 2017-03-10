Букмекеры оценили шансы Шипулина выиграть спринт в Контиолахти

В рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти 10 марта состоится мужской спринт. Гонка начнётся в 16:30 по московскому времени.
Первым из россиян на трассу уйдёт Матвей Елисеев, получивший четвёртый стартовый номер. Антон Шипулин стартует 27-м, Евгений Гараничев — 30-м, Максим Цветков — 33-м, Антон Бабиков — 74-м, а Дмитрий Малышко — 97-м.
Аналитики считают фаворитом француза Мартена Фуркада (1.80), следом идут норвежец Йоханнес Бё (7.00), австриец Юлиан Эберхард (7.50) и россиянин Антон Шипулин (11.0, 9%) (см. все коэффициенты).
Поставить на Евгения Гараничева можно за 51.0, а на Антона Бабикова — за 111.0.