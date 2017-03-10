Ставка дня от «Чемпионата»: прогноз на матч «Ювентус» — «Милан»

Обозреватель «Чемпионата»сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Милан» в 28-м туре итальянской Серии А.«Знаменитое итальянское противостояние сегодня ждёт нас на арене „Ювентус“. В четвёртый раз команды встретятся в сезоне, и пока преимущество на стороне „Милана“. Он выиграл в матче первого круга 1:0, затем в серии пенальти вырвал победу в Суперкубке Италии, и лишь в Кубке Италии наконец-то победили туринцы, причём на своём поле.«Ювентус» в прошлом туре потерял очки в Удине. Вряд ли он допустит вторую осечку, несмотря на принципиальность игры с «Миланом». Дома командавообще не теряет очков. У россонери наконец-то очнулся. Но дадут ли ему и его партнёрам,, разбежаться в Турине? Даже безбьянконери знают, как нужно выстраивать оборону.У «Ювентуса» впереди ответная встреча с «Порту». Не думаю, что он будет откладывать дело в долгий ящик. Прекрасная атака туринцев сразу же полетит на оборону «Милана», и та вряд ли выдержит. Мой вариант — «победа „Ювентуса“ в первом тайме и в матче», — сказал Служаков.Встреча «Ювентуса» и «Милана» состоится 10 марта в Турине. Начало — 22:45 мск.