Прогноз Лепёхина на матч «Рубин» – «Оренбург»: казанцы победят со счётом 2:1

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин дал свой прогноз на стартовый матч 19-го тура РФПЛ «Рубин» – «Оренбург».
«По индивидуальным качествам «Рубин» сильнее «Оренбурга», к тому же играет дома. Победа казанцев – 2:1», — рассказал Лепёхин корреспонденту «Чемпионата».
Фаворитом в матче букмекеры считают хозяев поля. На победу «Рубина» предлагается ставить за 1.94. Ничья котируется за 3.26. Победа гостей — за 5.10. Точный счёт 2:1 оценивается коэффициентом 9.50 (см. все коэффициенты на матч).
Матч «Рубин» – «Оренбург» состоится 11 марта в Казани. Начало — в 16:30 мск.