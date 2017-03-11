Футбольный экспресс от агента Селюка с коэффициентом 3.55

Футбольный агент Дмитрий Селюк специально для «Чемпионата» предложил экспресс на матчи уик-энда.
Экспресс. Общий коэффициент: 3.55
1. ФНЛ. «Спартак-Нальчик» — «Балтика». Ставка: Ф2 (0) за 2.12
2. Лига 1. «Лорьян» — «ПСЖ». Ставка: П2 за 1.33
3. РФПЛ. «Локомотив» — «Краснодар». Ставка: ТМ3 за 1.26 (см. все коэффициенты)
«Балтика» как минимум не проиграет, потому что там играет Гафар, а тренером является Черевченко. Думаю, Гафар забьёт. «Балтика» хочет остаться в ФНЛ и будет биться.
«ПСЖ» после такого поражения от «Барселоны» захочет реабилитироваться и выиграть чемпионат. Ставлю на победу парижан.
Матч «Локомотив» — «Краснодар» наверняка будет малорезультативным, учитывая, что обе команды испытывают проблемы с атакующими футболистами. У «Локомотива» не сыграет Ари, у «Краснодара» — Смолов. Ставлю «меньше трёх голов», а не «меньше двух» или «меньше двух с половиной», в связи с тем что за «Краснодар» не сыграет Каборе. А когда не играет Каборе, «Краснодар» пропускает много. Если бы соперником был не «Локомотив», а другая команда, я бы, наоборот, поставил «больше двух с половиной», — сказал Селюк.
Матчи «Спартак-Нальчик» — «Балтика» и «Лорьян» — «ПСЖ» будут сыграны 12 марта, встреча «Локомотив» — «Краснодар» состоится 13 марта.