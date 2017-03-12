«Ливерпуль» — «Бернли»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 3.50

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Бернли». Встреча состоится 12 марта, начало — в 19:00 мск.«В первом круге «Ливерпуль» проиграл, но шутки про робингудность мерсисайдцев уже надоели, так что пора красным показать себя. «Энфилд» им в этом поможет, тем более что «Бернли» — классическая домашняя команда. «Ливерпуль» забьёт больше соперника в каждом тайме и подаст больше угловых в каждом тайме — беру такой вариант», — сказал Сэвидж.