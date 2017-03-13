Прогноз Эштрекова на матч «Локомотив» – «Краснодар»: «железнодорожники» победят

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков дал прогноз на матч 19-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Краснодар».
«Локомотив» играет дома и, очевидно, будет стремиться к победе. У «Краснодара» сложный календарь, времени для восстановления после матча с «Сельтой» не так много. Но тем не менее хочется увидеть качественный футбол. «Локомотив» начинает поправлять своё турнирное положение и улучшать качество игры в целом. Поставил бы на победу «железнодорожников», — сказал Эштреков корреспонденту «Чемпионата» Артёму Игнатову.
Победа «Локомотива» котируется за 2.19. Шансы «Краснодара» набрать три очка оцениваются коэффициентом 3.96. За 3.24 можно поставить на ничью (см. все коэффициенты на матч)
Матч «Локомотив» – «Краснодар» состоится 13 марта в Москве. Начало — в 19:30.