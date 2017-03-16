Tabcorp заплатит властям Австралии £ 27 млн штрафа за отмывание денег

Австралийский федеральный суд утвердил соглашение на выплату игорной компанией Tabcorp взыскания на сумму 45 млн австралийских долларов (£ 27 млн), информирует Sbcnews.Штраф будет выплачен в пользу австралийского центра отчётов и анализа транзакций в связи с обвинениями в нарушении закона по борьбе с отмыванием денег.В компании отметили, что рады достигнутому соглашению и готовы к сотрудничеству с властями в дальнейшем и при этом сохраняют позицию по полному соблюдению всех законов и требований при проведении своих операций.