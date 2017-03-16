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175 лет назад 2016
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Tabcorp заплатит властям Австралии £ 27 млн штрафа за отмывание денег

16 марта 2017, четверг. 16:00. Ставки
Австралийский федеральный суд утвердил соглашение на выплату игорной компанией Tabcorp взыскания на сумму 45 млн австралийских долларов (£ 27 млн), информирует Sbcnews.

Штраф будет выплачен в пользу австралийского центра отчётов и анализа транзакций в связи с обвинениями в нарушении закона по борьбе с отмыванием денег.

В компании отметили, что рады достигнутому соглашению и готовы к сотрудничеству с властями в дальнейшем и при этом сохраняют позицию по полному соблюдению всех законов и требований при проведении своих операций.
Источник: Sbcnews Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
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