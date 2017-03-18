Прогноз Кечинова на матч «Локомотив» — «Спартак»: дерби завершится ничьей

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов дал свой прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» в 20-м туре РФПЛ.
«Игры между «Спартаком» и «Локомотивом» всегда упорные и бескомпромиссные, так что точный счет в этом матче предсказать трудно. Красно-белым будет тяжело, но что-то мне подсказывает, что итогом встречи станет ничья», — рассказал Кечинов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Животнёвым.
На победу «Локомотива» в дерби предлагается ставить за 2.83, на победу «Спартака» — за 2.71. Ничья котируется за 3.38 (см. все коэффициенты на матч).
Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 18 марта. Начало — в 16:30 мск.