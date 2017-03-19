Букмекер: 98% ставок на матч «Зенит» — «Арсенал» сделаны на победу питерцев

98% от общего количества ставок на исходы матча «Зенит» — «Арсенал» (п1, п2, ничья) были сделаны на победу команды из Санкт-Петербурга. Такие данные «Чемпионату» предоставили в компании «Фонбет».Что касается крупных ставок, то один из клиентов поставил 300 тыс. рублей на победу «Зенита» с разницей ровно в два гола с коэффициентом. Ещё 250 тыс. было поставлено на победу хозяев с разницей в два или три гола заМатч 20-го тура РФПЛ «Зенит» — «Арсенал» (Тула) состоится сегодня, 19 марта, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.