Прогноз Чакветадзе на матч Кузнецовой и Весниной: тотал меньше 22,5 гейма

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мирадала прогноз на финальный матч турнира в Индиан-Уэллсе, в котором сыграют россиянки«Света Кузнецова сыграет Леной Весниной российский финал в Америке. Ура-ура! Думаю, что девушки сыграют меньше 22,5 гейма, та, кто выиграет первый сет, выиграет весь матч. Всё-таки очень нервозно будут девушки выступать, потому что вот он, титул, вроде уже так близко, но в то же время нужно обыграть свою соотечественницу, которую очень хорошо знаешь. Сколько они тренировались вместе, играли, кстати, в официальных матчах не так часто, но всё равно и Света, и Лена очень хорошо знают и понимают, как играть друг против друга. Думаю, что нервы и психологическая устойчивость сыграют основную роль в этом матче. Всё-таки меньше 22,5 гейма будет», — рассказала Чакветадзе.Матч Светлана Кузнецова — Елена Веснина состоится сегодня, 19 марта. Начало — в 21:00 мск.