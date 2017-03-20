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Ставка дня от «Чемпионата»: прогноз на теннисный турнир в Майами

20 марта 2017, понедельник. 18:15. Ставки
Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на матч Михаил Кукушкин — Петер Гойовчик в квалификации турнира серии «Мастерс», который проходит в Майами.

Ставка: победа Гойовчика за 1.9 (см. все коэффициенты на матч)

«Почему вдруг в этой паре я решил поставить на Гойовчика? Дело в том, что Кукушкин ещё вчера играл в финале «челленджера» в Ирвинге. Там он уступил Бедене, хотя по ходу соревнований показывал неплохой теннис. Но после перелёта и тяжёлого финала Кукушкин вряд ли будет готов показывать свою лучшую игру. Гойовчик также был в Ирвинге, где уступил Андрею Рублёву в четвертьфинале. В Индиан-Уэллсе немец проиграл будущему полуфиналисту Карреньо-Бусте. Видимость борьбы создал. Кукушкин посильнее, но, полагаю, физическое состояние будет не в его пользу. И есть смысл взять Гойовчика за неплохой коэффициент», — сказал Служаков.

Начало встречи — в 23:00 мск.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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20 марта 2017, понедельник
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