Ставка дня от «Чемпионата»: прогноз на теннисный турнир в Майами

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на матч Михаил Кукушкин — Петер Гойовчик в квалификации турнира серии «Мастерс», который проходит в Майами.
Ставка: победа Гойовчика за 1.9 (см. все коэффициенты на матч)
«Почему вдруг в этой паре я решил поставить на Гойовчика? Дело в том, что Кукушкин ещё вчера играл в финале «челленджера» в Ирвинге. Там он уступил Бедене, хотя по ходу соревнований показывал неплохой теннис. Но после перелёта и тяжёлого финала Кукушкин вряд ли будет готов показывать свою лучшую игру. Гойовчик также был в Ирвинге, где уступил Андрею Рублёву в четвертьфинале. В Индиан-Уэллсе немец проиграл будущему полуфиналисту Карреньо-Бусте. Видимость борьбы создал. Кукушкин посильнее, но, полагаю, физическое состояние будет не в его пользу. И есть смысл взять Гойовчика за неплохой коэффициент», — сказал Служаков.
Начало встречи — в 23:00 мск.