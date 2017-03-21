Лучшие шансы выиграть турнир в Майами имеет Федерер, считают эксперты

Аналитики букмекерских контор оценили шансы теннисистов на победу в престижном турнире в Майами.
Фаворитом соревнования, согласно котировкам, является Роджер Федерер. Трофей для швейцарца котируется за 2.78. Если Федерер не сумеет выиграть второй турнир подряд, сыграет ставка с коэффициентом 1.38 (см. все коэффициенты).
На втором месте в списке потенциальных победителей идёт Рафаэль Надаль (4.48). Замыкает тройку японец Кей Нисикори (7.00).
Главной сенсацией, по мнению букмекеров, станет победа в Майами американцев Сэма Куэрри и Джона Иснера (по 101.00) на каждого.
Российских теннисистов в списке потенциальных победителей нет.