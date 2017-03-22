Германия — Англия: статистическое превью матча

22 марта состоится товарищеская встреча национальных сборных Германии и Англии. Анализируем статистические особенности предыдущих встреч.
В XXI веке команды провели 6 встреч, и ни разу они не сыграли вничью. Вариант «ничьей не будет» оценивается коэффициентом — 1.31.
В шести встречах ни разу не выигрывали хозяева, если не брать игры на нейтральных полях. Победа Англии идёт за коэффициент 5.25.
В пяти из шести встреч проходила ставка «обе команды забьют и тотал больше 2,5 мяча». Коэффициент на данное событие на этот раз — 2.06.
В четырёх из последних пяти очных встреч Германия забивала в первых таймах. Поставить на гол команды Лёва в первой половине можно за 1.75 (см. все коэффициенты на матч).
В двух последних встречах команды суммарно подали 29 угловых. Тотал больше 10,5 угловых оценён коэффициентом 1.99.
Матч Германия — Англия пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 22:45 мск.