Boylesports может увеличить наземную сеть розничной торговли до 25 ППС

Букмекерская компания Boylesports может увеличить свою наземную сеть розничной торговли (ППС) в Великобритании до 25 магазинов к концу текущего года. Об этом сообщил главный финансовый директор оператора Марк О'Нил.
«Мы ищем правильные возможности, которые дадут нам масштаб, а не просто возможность открыть 2-3 ППС. Мы изучаем города и районы, которые позволят нам расширить сеть и продолжить работать над развитием бренда», — цитирует О'Нила Newstalk.
Boylesports в октябре пытался оспорить продажу Ladbrokes и Gala 359 ППС другим компаниям, но не сумел помешать сделке.