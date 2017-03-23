Эксперты: Кубок Гагарина выиграет ХК СКА

23 марта стартуют финальные серии в плей-офф КХЛ. Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд выиграть Кубок Гагарина.
Фаворитом, согласно котировкам, является ХК СКА. На победу санкт-петербургского клуба предлагается ставить за 1.65. На втором месте идёт магнитогорский «Металлург» (3.85). Замыкает тройку ХК «Ак Барс» (8.50).
Аутсайдером плей-офф букмекеры считают ярославский «Локомотив». Трофей для «железнодорожников» стоит 10.00 (см. все коэффициенты).
За выход в финал Кубка Гагарина СКА сыграет с «Локомотивом», «Ак Барс» — с «Металлургом».