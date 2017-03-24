Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези ЧМ 2018 Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Согласно котировкам, «Металлург» победит «Ак Барс» в 1-м матче финала Востока

24 марта 2017, пятница. 10:00. Ставки
24 марта в 1-м матче 3-го раунда плей-офф КХЛ сыграют «Металлург» Мг и «Ак Барс». Начало — в 17:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество «Металлургу» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.96. Шансы «Ак Барса» оценены в 3.62, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.14 (см. все коэффициенты).

Ставку на победу ММг с учётом ОТ можно сделать за 1.56, а на победу «Ак Барса» — за 2.67.

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 2.18, а на ТМ 4,5 шайбы — 1.80.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг коэффициенты
Новости. Ставки
24 марта 2017, пятница
10:00 Согласно котировкам, «Металлург» победит «Ак Барс» в 1-м матче финала Востока
23 марта 2017, четверг
22:30 Букмекеры: «Майами» прервёт победную серию «Торонто» в НБА
21:35 Прогноз Генича на матч Уругвай – Бразилия: обе команды забьют
20:52 Эксперты: Овечкин и Кузнецов наберут очки в матче с «Коламбусом» Бобровского
17:15 Ladbrokes Coral и William Hill могут потерять значительную часть доходов
16:00 Адриан Маннарино — Бенджамин Беккер: прогноз «Чемпионата»
13:17 Совфед РФ одобрил законопроект о пятипроцентных отчислениях и рекламе букмекеров
13:00 Букмекеры назвали фаворита матча квалификации ЧМ-2018 Уругвай — Бразилия
11:30 В Ирландии игроку по решению суда не заплатили выигрыш в € 11,7 тыс. евро
10:00 Согласно котировкам, СКА победит «Локомотив» в первом матче финала Запада
03:37 Эксперты: Кубок Гагарина выиграет ХК СКА
22 марта 2017, среда
22:57 Boylesports может увеличить наземную сеть розничной торговли до 25 ППС
22:41 Аналитики: «Рейнджерс» Бучневича победят «Айлендерс» с Кулёминым в матче НХЛ
21:27 Экспресс с коэффициентом 2040.65 принёс 510 тыс. со ставки в 250 рублей
20:00 Amaya Gaming представила финансовый отчёт за 2016 год
18:57 Германия — Англия: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 7.00
18:00 Германия — Англия: статистическое превью матча
17:47 В Беларуси могут легализовать онлайн-гемблинг
15:15 Британские учёные изобретают лекарство от игромании
14:22 Букмекеры понизили коэффициенты на переход Руни в «Эвертон»
13:51 В России на лотерейные билеты стали тратить вдвое больше
13:39 БК «Лига Ставок» стала лауреатом премии «Спорт и Россия»
11:30 Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча Германия — Англия
10:00 Согласно котировкам, ЦСКА легко победит «Дарушшафаку» в Евролиге
21 марта 2017, вторник
21:30 «Вашингтон» Овечкина не оставит шансов «Калгари», убеждены аналитики
20:30 Сенат Австралии одобрил запрет на «лайв»-ставки и интернет-покер
19:31 888 Holdings огласила финансовые итоги 2016 года
17:10 Лучшие шансы выиграть турнир в Майами имеет Федерер, считают эксперты
14:58 Paddy Power ищет сотрудника, который будет следить за «общим идиотизмом» Трампа
14:21 Комитеты Совета Федерации одобрили законопроект о целевых отчислениях букмекеров
13:30 Betfair и Meridian Gaming получили онлайн-лицензии на букмекерство на Кипре
12:05 БК «Балтбет» начала принимать интерактивные ставки в тестовом режиме
11:30 Букмекеры оценили шансы Венгера остаться в «Арсенале» на следующий сезон
10:00 Аналитики: сборная России U17 победит Норвегию в матче Элитного раунда ЧЕ-2017
20 марта 2017, понедельник
22:00 Согласно котировкам, Плишкова — фаворит турнира в Майами, шансы Кузнецовой — 5%
21:00 Букмекеры оценили шансы «Оклахомы» Уэстбрука выиграть у «Голден Стэйт»
20:00 В Германии одобрили новый федеральный договор об азартных играх
19:24 Эксперты: Овечкин и Кузнецов обязательно наберут очки в матче с «Калгари»
19:01 Борец с онлайн-гемблингом Адельсон вошёл в топ-20 мирового рейтинга Forbes
18:15 Ставка дня от «Чемпионата»: прогноз на теннисный турнир в Майами
17:00 Ladbrokes Australia подписала соглашение с регбийным клубом «Ньюкасл Найтс»
16:01 В Москве состоялось вооружённое ограбление букмекерской конторы
13:30 БК «Фонбет»: домен fonbet.ru вернули себе через суд
12:45 «Реал» не позволит «Барселоне» выиграть чемпионат Испании, убеждены аналитики
11:00 Букмекеры оценили шансы «Манчестер Юнайтед» удержать Ибрагимовича летом
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Используете ли вы прогнозы экспертов при игре в букмекерских конторах?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+