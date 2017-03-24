Согласно котировкам, «Металлург» победит «Ак Барс» в 1-м матче финала Востока

24 марта в 1-м матче 3-го раунда плей-офф КХЛ сыграют «Металлург» Мг и «Ак Барс». Начало — в 17:00 мск.
Букмекеры отдают преимущество «Металлургу» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.96. Шансы «Ак Барса» оценены в 3.62, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.14 (см. все коэффициенты).
Ставку на победу ММг с учётом ОТ можно сделать за 1.56, а на победу «Ак Барса» — за 2.67.
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 2.18, а на ТМ 4,5 шайбы — 1.80.