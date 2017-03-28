Букмекер: лишь 13 % ставок в матче Россия — Бельгия сделано на победу россиян

77 % ставок в товарищеском матче сборных России и Бельгии приходится на победу бельгийской команды. Об этом «Чемпионату» сообщили в БК «Фонбет».10 % ставок сделано на ничью, 13 % — на Россию. Самая популярная ставка на вариант точного счёта — 1:2. А 85 % ставящих на тотал ожидают увидеть в матче минимум три забитых мяча.Из крупных ставок — 200 тыс. рублей на ничью с коэффициентом 3.25, а также 180 тыс. рублей на гол сборной Бельгии (1.28).Матч Россия — Бельгия пройдёт сегодня, 28 марта, в Сочи. Начало — в 19:00 мск.