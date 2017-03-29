Лидером мирового онлайн-беттинга остаётся Азия, но Европа сокращает отставание
29 марта 2017, среда. 11:00.
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По итогам 2016 года в сегменте онлайн-беттинга азиатский регион снизил показатели в плане доходов, но всё равно остаётся мировым лидером. Такие данные приводятся в аналитическом исследовании компании First Gaming (Rub90
).
Доля Азии уменьшилась на 1,6 процента от общемировых значений до 42,4% (доход в 2016 году составил 8,2 млрд евро), а доля Европы увеличилась на 2,0% до 39,0% (доход в 2016 году составил 7,6 млрд евро). Доля других регионов за год существенно не изменилась.