Букмекер: 95% ставок были сделаны на победу «Ливерпуля» в дерби с «Эвертоном»

Игроки букмекерских контор не сомневались в победе «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби, которое состоялось 1 апреля и завершилось со счётом 3:1 в пользу команды Юргена Клоппа. Об этом «Чемпионату» сообщили в БК «Фонбет».«Ставили на игру довольно много, как на топовый матч РФПЛ. На победу Ливерпуля пришлось 95% ставок из 1х2. Для нас, как для букмекеров, такой исход матча стал не самым удачным, так как все топ-6 позиций по сумме ставок выиграли», — рассказали в компании.В порядке убывания поставленных сумм игроки ставили на победу «Ливерпуля», «Обе забьют», тотал больше 2,5 гола, тотал больше двух голов, «Ливерпуль» не проиграет, тотал матча больше 1,5 гола. Суммарно на эти позиции было поставлено 65% всех ставок с учётом всех росписей.Самой крупной ставкой стал ординар в 430 тыс. рублей на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1.65.