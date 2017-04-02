Глава Federbet о матче «Урал» — «Терек»: в РФС не отреагировали на наши сигналы

Франческо Баранка, генеральный секретарь международной некоммерческой организации Federbet, занимающейся выявлением договорных матчей, рассказал, что руководство российского футбола не заинтересовалось доказательствами того, что матч «Урал» — «Терек» в 12-м туре РФПЛ мог быть договорным.
«У нас был опыт общения с российскими федерациями. Опыт неудачный. В том числе после матча «Урал» — «Терек» мы в РФС направляли информацию о том, что по всем признакам матч был странным. Были предоставлены ip-адреса игроков, ставивших аномальные суммы, показания букмекеров. В ответ последовал лишь вопрос — что мы за организация, как мы можем доказать, что мы существуем. Мы направили официальные документы о компании Federbet. Но на этом общение и завершилось.
При этом я бы не сказал, что в российских футбольных федерациях сидят «плохие парни». Возможно, они что-то и хотят сделать, но не знают как. Это как со мной говорить про бальные танцы. В теории я понимаю, что это такое и как это выглядит, но как ими заниматься — я без понятия. Так и в случае с борьбой с договорными матчами в российском спорте. Желание у людей, возможно, имеется, но что-то им мешает», — сообщил Баранка, отвечая на вопрос корреспондента «Чемпионата» Алексея Агеева на конференции Betting Trends Forum 2017.
Напомним, 30 октября 2016 года по ходу матча 12-го тура РФПЛ «Урал» — «Терек» при счёте 1:1 в «лайве» на победу «Терека» предлагалось ставить за 1.40 (при предматчевом коэффициенте 2.20), а на победу «Урала» — за 21.00 (при предматчевом 3.20). В итоге «Терек» одержал победу со счётом 4:1, а игроки «Урала» допускали множество нелепых ошибок в моментах с пропущенными голами. После этого в прокуратуру было подано заявление о подозрении в договорном характере матча.
Комиссия РФС в составе Валерия Бутенко, Дмитрия Булыкина и Анзора Кавазашвили не нашла ничего подозрительного в действиях футболистов. «Никакого обвинения в отношении договорного матча быть не может. Матч состоялся без всякого замечания», — таков был вердикт экспертов. При этом некоторые букмекеры через суд добились права не выплачивать выигрыши по матчу.