Прогноз Карпина на матч «Спартак» — «Оренбург»: сухая победа красно-белых

Бывший главный тренер московского «Спартака»дал прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург» в 21-м туре РФПЛ.«Непростая игра «Спартак» ожидает. Закроется «Оренбург», который в матче с лидером на выезде вполне, думается, устроит и ничья. Обороняться эта команда умеет, из всех борющихся за выживание клубов «Оренбург» пропустил меньше всех. Поэтому не думаю, что в этом матче будет большое количество голов. Но всё-таки поставлю на то, что «Спартак» выиграет. Команда играет при поддержке своих болельщиков, преследователи поджимают, да и «Оренбург» при всём к нему уважении, конечно же, уступает «Спартаку» по классу футболистов и уровню игры. Ну и более опасны оренбуржцы в домашних матчах. На выезде пока что не хватает опыта им. И при этом думаю, что «Спартак» победит, не пропустив», — рассказал Карпин.Встреча «Спартака» и «Оренбурга» состоится сегодня, 3 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:30 мск.