Букмекеры повысили шансы «Спартака» на чемпионство после 21-го тура

Московский «Спартак» благодаря голу Промеса на 95-й минуте вырвал победу в матче с «Оренбургом» и тем самым сохранил отрыв в шесть очков от идущих на втором и третьем месте ЦСКА и «Зенита».
После этого аналитики букмекерских контор повысили шансы красно-белых на чемпионство. Если до начала 21-го тура трофей для «Спартака» котировался за 1.50, то сейчас коэффициент на победу красно-белых в чемпионате составляет 1.40 (см. все коэффициенты).
Шансы «Зенита» стать чемпионом оцениваются коэффициентом 4.50, ЦСКА — 7.00.