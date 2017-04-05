EPFL заключила соглашения с компаниями Sportradar, Perform Group и Genius Sport

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) заключила соглашения с компаниями Sportradar, Perform Group и Genius Sports, которые будут официальными партнёрами по сбору и предоставлению статистических данных в восьми европейских футбольных лигах.
Соглашение рассчитано на три года. Официальные партнёры получат доступ к оптимальным позициям на стадионах для сбора и анализа данных в режиме реального времени, что позволит им предоставлять точные и надёжные выкладки своим клиентам, делающим ставки.