«Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз экспертов

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».«С одной стороны, нельзя сбрасывать со счетов «Монреаль», ведь он проводит последний домашний матч в регулярном сезоне. Но он только что проиграл «Баффало», он оформил победу в дивизионе. А «Тампа» всё ещё имеет крохотные шансы попасть в плей-офф. Для этого многое нужно сделать, дождаться осечек конкурентов. Но если победы не будет сегодня, то на этом всё. Коэффициент достаточно хорош, чтобы сыграть победу «молний» в основное время. Мотивация у них гораздо более серьёзная».Начало встречи — 8 апреля в 02:30 мск.