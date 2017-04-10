Компания NYX Gaming Group расширила сотрудничество с GVC

Руководство компании онлайн-технологий NYX Gaming Group объявило о расширении сотрудничества с компанией bwin, которая входит в холдинг GVC.
GVC является клиентом NYX с 2014 года, получая контент для своей торговой марки Sportingbet. Теперь бренд bwin получит доступ к более чем тысячи игр от 40 сторонних разработчиков, информирует Sbcnews.
«GVC — настоящий лидер в игровой индустрии, их стратегия роста и развития бизнеса впечатляет. Это партнёрство чрезвычайно важно для NYX», — отметил коммерческий директор NYX Дэвид Флинн.