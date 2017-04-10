888 ищет замену Гибралтару из-за возможного воздействия выхода Британии из ЕС

Компания 888 Holdings рассматривает альтернативы Гибралтару для размещения своего операционного центра. Компания опасается негативного влияния BREXIT на регион.Лицензии Гибралтара может оказаться недостаточно для следования регуляторной стратегии 888, поскольку некоторые страны—члены ЕС могут рассмотреть положения Гибралтара о регулировании рынка азартных игр как неприемлемые при выходе Великобритании из Евросоюза.В марте генеральный директор 888 Итай Фрибергер рассказал о важности роста на европейских регулируемых рынках в качестве ключевой динамики текущей стратегии 888. Теперь компания изучает другие варианты для размещения операционного центра.