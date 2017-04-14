Бабаев: работа по подписанию контракта между ЦСКА и букмекерами ведётся

Генеральный директор ПФК ЦСКАсообщил, что «армейский» клуб в ближайшем будущем может подписать спонсорское соглашение с одной из букмекерских компаний.«Работа ведётся. Думаю, рано или поздно спонсор из сферы букмекерства у нас появится. Как только будет подписано соглашение, мы сообщим», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.С 1 апреля в России вступил в силу закон, разрешающий размещение рекламы букмекерских компаний помимо прочего на стадионах и форме спортивных команд.