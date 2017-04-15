Прогноз Кечинова на матч ЦСКА — «Ростов»: победа «армейцев» с минимальным счётом

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов сделал прогноз на матч 23-го тура РФПЛ ЦСКА — «Ростов».
«Ростов» — неудобный соперник для ЦСКА, но, думаю, «армейцы» победят со счётом 1:0. Подопечные Виктора Гончаренко участвуют в чемпионской гонке, поэтому настрой будет соответствующий", — рассказал Кечинов корреспонденту «Чемпионата».
Букмекеры фаворитом матча также считают хозяев поля. На победу ЦСКА предлагается ставить за 1.91. Ничья котируется за 3.40. Победа «Ростова» — за 4.76 (см. все коэффициенты на матч). Из ставок на точный счёт наиболее реальной, согласно коэффициентам, является как раз результат 1:0 (5.50).
Встреча ЦСКА и «Ростова» состоится 15 апреля в Москве. Начало — 14:30.