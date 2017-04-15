«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 13.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Встреча состоится 15 апреля, начало — в 19:30 мск.«В пяти последних матчах «Ман Сити» забивали обе команды, так что первая часть ставки очевидна: «горожане» классно играют и обладают шикарной группой атаки, но много ошибаются у своих ворот. Думаю, «Сити» победит, потому что «святым» уже ничего толком не нужно, а вот манкунианцы бьются за место в Лиге чемпионов», — сказал Сэвидж.