Букмекеры: Гран-при Бахрейна выиграет Хэмилтон, Квят не попадёт в очки

Аналитики букмекерских контор оценили шансы пилотов Формулы-1 на победу в Гран-при Бахрейна.
Фаворитом гонки эксперты считают Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» (1.91). Напарник британца Валттери Боттас накануне выиграл квалификацию, но, согласно котировкам, в гонке уступит Хэмилтону. Победа финского пилота котируется за 3.50.
Замыкает тройку потенциальных победителей Себастьян Феттель из «Феррари» с коэффициентом 3.74 (см. все коэффициенты на гонку).
На победу российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята можно поставить за 1000.00. Коэффициентом 151.00 оценивается попадание Квята на подиум. Шансы Даниила набрать очки, попав в десятку лучших, котируются за 2.25.
Гран-при Бахрейна состоится 16 апреля. Старт гонки намечен на 18:00 по московскому времени.