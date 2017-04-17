Экс-игрок НХЛ Реник в прямом эфире заключил пари на $ 5 по матчу плей-офф

Известный в прошлом игрок, а в настоящее время хоккейный эксперт Джереми Реник в прямом эфире заключил пари с коллегой Энсоном Картером на исход третьего матча 1-го раунда плей-офф НХЛ между «Оттавой» и «Бостоном».
В первой игре «Бостон» победил со счётом 2:1, а во второй уступил 3:4 ОТ. Реник, разбирая исход второго матча, выразил мнение, что «Брюинз» победят на своем льду в третьем матче.
Картер не согласился с коллегой, посчитав, что победа во втором матче придаст «Оттаве» импульс. После этого Реник предложил Картеру спор на пять долларов.