«Бостон Брюинз» — «Оттава Сенаторз»: прогноз на матч от экспертов

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» — «Оттава Сенаторз».«Первые два матча получились очень напряжёнными и близкими, команды переезжают в Бостон при равном счёте — 1:1. В концовке регулярного сезона «Сенаторз» выдали неудачную гостевую серию, но в целом по чемпионату на выезде они выглядели солидно. Но всё же я ставлю на «Брюинз». Последний месяц эта команда провела в режиме плей-офф. И она готова к подобным битвам, это очевидно. А значит, «Бостон» способен забрать третий матч, который является и первым домашним, а возможно, и ключевым».Встреча состоится 18 апреля, начало — в 02:00 мск.