«Реал» — «Бавария»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 4.50

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на 2-й матч 1/4 финала ЛЧ «Реал» — «Бавария». Встреча состоится 18 апреля, начало — в 21:45 мск.

Ставка: обе забьют + обе подадут более 5 угловых в матче за 4.50 (см. все коэффициенты)

«В девяти последних матчах «Реала» в ЛЧ забивали обе команды. Второй момент — «Реал» и «Бавария» в топе турнира по количеству угловых. На это и предлагаю ставить», — сказал Сэвидж.