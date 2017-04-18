Генпрокурор США может ввести запрет на все онлайн-азартные игры в стране

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс может вновь ввести федеральный запрет на все онлайн-азартные игры в стране, согласно различным сообщениям в американских СМИ.

В 2011 году рынок азартных игр в США был вновь открыт подписанием закона, разрешающего отдельным штатам легализовать онлайн-игры в пределах их границ. Нью-Джерси, Невада и Делавер до сих пор рассматривали возможность введения регламентированных онлайн-игорных служб.

Ряд лоббистских групп продолжали кампанию против закона и поддерживали «Законопроект о восстановлении Америки», который в конечном счёте запретил бы любую форму онлайн-игр в стране. Согласно сообщению Huffington Post, Сешнс готов рассмотреть такой шаг, несмотря на сообщения об отсутствии общественной поддержки.