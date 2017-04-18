TLCBET стал спонсором «Саутгемптона»

Букмекерская компания TLCBET заключила спонсорское соглашение с футбольным клубом «Саутгемптон», который выступает в АПЛ.

Сделка будет охватывать оставшуюся часть сезона-2016/17, а также кампании—2017/18 и 2018/19. TLCBET будет выступать в качестве официального партнёра «Саутгемптона» по ставкам в Азии и глобального партнёра клуба по казино.

«Мы гордимся тем, что будем поддерживать „Саутгемптон“. У „святых“ есть огромная база поклонников в Азии, и мы рады работать с этим клубом», - сказал бренд-менеджер TLCBET Майк Чонг.