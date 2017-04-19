«Монако» — «Боруссия» (Дортмунд): ставка дня от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков дал прогноз на матч «Монако» — «Боруссия» (Дортмунд) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ставка: «Монако» не проиграет и тотал больше 2,5 мяча за 2.28 (см. все коэффициенты на матч)

«Интересно, что „Боруссия“ считается фаворитом и ответной встречи с „Монако“. И игроки в конторах продолжают в большинстве своём крупно ставить на команду Тухеля. Недооценка монегасков процветает. Но объективные факторы не дают мне с этим согласиться. Просто не вижу, в чём Дортмунд сильнее? Говорилось о том, что фактор собственного поля не помогает подопечным Жардима. Но это не так, дома в Лиге чемпионов „Монако“ не проигрывает. Да и спросите у игроков „Ман Сити“ и „Тоттенхэма“, плохо ли красно-белые играют у себя. У „Боруссии“ вернётся Марко Ройс, это плюс. Проблема в другом — Бартра играть не может, его место займёт Свен Бендер. Кто будет тормозить резкие контратаки с участием Силвы, Лемара Мбапппе и Фалькао, я не очень понимаю.

Свои два мяча от лучшего нападения Европы «Боруссия» обязательно пропустит. Забьёт ли больше? Я не уверен. У «Монако» не будет провисать левый фланг защиты, ведь восстановился Менди. А дисквалифицированного Фабиньо в опорной зоне заменит Бакайоко, ранее похоронивший «Манчестер Сити». Выбрал смешанную ставку — «Монако» не проиграет и тотал матча больше 2,5 мяча".

Начало встречи — 19 апреля в 21:45 мск.